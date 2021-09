Tra i concorrenti che durante la prima settimana di Grande Fratello VIP hanno fatto davvero discutere c’è Amedeo Goria. Del giornalista sembra non essere piaciuto affatto l’atteggiamento che ha avuto con la concorrente Ainett Stephens.

Il concorrente, inoltre è anche fidanzato. Il 68 enne starebbe con Vera Miales e proprio sul suo conto oggi sono arrivate indiscrezioni davvero shoccanti. Sembrerebbe infatti che la modella sia in dolce attesa.

Gli scatti sono arrivati alla redazione di Fanpage, ritrerebbero al donna con un pancino piuttosto sospetto. Solo qualche chilo di più? Per il momento non ha specificato nulla.

Amedeo Goria aveva già parlato dell’ipotesi di allargare la famiglia e nella casa del GF ha raccontato:

Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento.

La donna sembra essere molto innamorata tanto da essersi scagliata contro Francesca Cipriani e Ainett. Sui social ha scritto:

Risata isterica di chi non sa dare giustificazioni plausibili. Amedeo tu che cavolo hai da ridere? La verità è ben evidente: state sfruttando la forza e la popolarità di Amedeo per andare avanti nel gioco. Cara Francesca, abbi rispetti per un uomo di cultura e di spessore come è l’amore mio. Che strano concetto avete di donna all’antica. Un donna antica non strofina il sedere sul lato A di un uomo nemmeno sotto ipnosi.