Durante la diretta di lunedì sera del Grande Fratello VIP abbiamo conosciuto anche il fidanzato di Francesca Cipriani. La showgirl è molto innamorato del ragazzo tanto da piangere ed emozionarsi ogni volta che viene nominato o si parla di lui.

Alla donna è stata fatta una bellissima sorpresa, il ragazzo è andato fuori dalla casa qualche settimana fa per urlarle tutto il suo amore. Ora, però, sul ragazzo spunta un’indiscrezione di Dagospia e Libero Quotidiano.

I due magazine avrebbero fatto intendere che tra Alessandro Rossi e Soleil Sorge ci sia stato un flirt prima della relazione con la Cipriani. Ma sarà vero? Il ragazzo ha smentito ogni cosa e ha spiegato quali rapporti sono intercorsi tra loro:

L’ho sentita solo una volta per lavoro, mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories. Poi mi ha chiesto di andare da lei per questi lavori di arredamento. E dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo. Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare sei IG Stories e io avrei dovuto creare l’arredamento. Mai vista Soleil in vita mia.