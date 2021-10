Amedeo Goria è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP ed è tornato alla sua vita di tutti i giorni. Il giornalista ha rilasciato anche un’intervista a SuperGuida TV spiegando di avere un po’ il dente avverano con la produzione del programma.

Durante il corso dell’intervista il giornalista ha spiegato come mai ha scelto di fare questa esperienza proprio in questo periodo e non prima:

Perché ho accettato di partecipare al Grande Fratello Vip? Perché sono da poco andato in pensione e pertanto ero libero da impegni. Volevo fare un’esperienza nuova. Mi avevano chiesto di partecipare in precedenza a L’Isola dei Famosi, ma purtroppo dalla visita medica si erano accorti che soffrivo di extrasistole e ho dovuto rinunciare.

Durante il su percorso qualcosa è andato storto, la produzione ha mostrato le famose foto della presunta gravidanza (poi smentita) della sua fidanzata, Vera Miales e quell’episodio ha fato infuriare il concorrente:

La notizia della gravidanza? Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del Grande Fratello Vip perché in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco”.

E dopo tutto quel che è successo c’è anche aria di crisi tra i due. Se lei si immaginava già di sfilare all’altare, per il giornalista le cose sono ben diverse: