Ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a delle dichiarazioni quantomeno particolari. Anche in questa edizione ce ne sono state già parecchie. L’ultima in ordine di tempo è stata fatta dal sempre protagonista Amedeo Goria. Quest’ultimo è al centro della vicenda che sta tenendo banco nelle ultime puntate del Gf Vip.

La presunta gravidanza della compagna Vera Miales. Già in una precedente puntata i due protagonisti avevano parlato della questione all’interno del giardino della casa. Ne era uscito una sorta di chiarimento dei due con tanto di lacrime e di promesse d’amore. Nell’ultima puntata l’arguto Alfonso Signorini ha chiamato a parlare il giornalista. Una conversazione a tutto tondo con diversi argomenti toccati.

Ad un certo punto però come prevedibile si è arrivati a parlare di questa famosa relazione. Si è partiti a parlare del futuro, dell’amore tra i due fino ad arrivare al fatidico argomento, la presunta gravidanza della bella donna. In maniera molto diretta e senza giri di parole il giornalista sportivo ha confessato di aver piacere di condividere molte cose della sua vita con Vera ma che non avrebbe certo piacere di avere un figlio.

Ovviamente a causa della sua avanzata età per la paternità. Subito dopo questa a dir poco sorprendente rivelazione ne è arrivata un’altra molto più clamorosa. “Non voglio avere figli con Vera! Potrebbe volerne con altri uomini ed essere madre al di là del rapporto”. Un discorso che ha lasciato senza parole il conduttore, gli ospiti e tutti i telespettatori della trasmissione.

Nessuno si sarebbe mai aspettato un ragionamento così moderno da parte di Amedeo Goria. Non ci resta che aspettare con grande curiosità ulteriori sviluppi in merito a questa dichiarazione tutt’altro che usuale.