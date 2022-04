Amedeo Goria sembra essersi lasciato alle spalle la storia con Vera Miales. Il giornalista reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip è stato infatti paparazzato da Novella 2000 in compagnia di un’altra donna.

Si tratta di Deola Godini, 24 anni, modella e conduttrice. I due sono stati fotografati in un noto ristorante di Milano. Baci, carezze e sguardi complici che fanno pensare come Amedeo abbia già ritrovato la felicità dopo la fine della storia con Vera Miales, fresca partecipante a La Pupa e il Secchione.

Vera ha visto le foto di Amedeo a Pomeriggio 5 e le ha commentate insieme a lui, ospite in studio.

“Quando sei uscita hai aspettato ben 23 ore prima di chiamarmi. Tu hai fatto passare addirittura un giorno, io non ti ho chiamato perché volevo capire che intenzioni avevi” – ha accusato Amedeo riferendosi al fatto che Vera non l’ha cercata appena uscita dalla villa dove soggiornava a La Pupa e il Secchione.

Vera ha detto di non averlo chiamato perché si è presa una pausa di riflessione sul loro rapporto ma di certo non immaginava che Amedeo si buttasse subito tra le braccia di un’altra donna.

“Un fidanzato non va a cercare altre donne”- ha detto. Amedeo ha spiegato come ha conosciuto Deola.

“L’ho conosciuta durante un concerto di Guenda a San Marino, poi era a Milano e ci siamo visti” – la sua spiegazione.

Chi è Deola Godini, nuova presunta fiamma di Amedeo Goria

Deola ha 24 anni ed è di Treviso. Attualmente è una conduttrice televisiva soprattutto per Sky. In passato ha lavorato anche come modella e fotomodella. Ha partecipato anche a numerosi concorsi di bellezza soprattutto in Veneto.

Molto seguita su Instagram dove vanta quasi 90mila followers e dove si definisce presentatrice televisiva. Sui social ama pubblicare scatti di se stessa e del suo lavoro.