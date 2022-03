La nuovissima edizione de La Pupa e il Secchione show ha già preso il via. Tra i concorrenti che stanno facendo più parlare di sé c’è senza ombra di dubbio Nicolò Scalfi, nel ruolo di Secchione, in coppia con Vera Miales nel ruolo di Pupa.

Ieri, nel corso della puntata di Pomeriggio 5, nello spazio dedicato alle anticipazioni del nuovo show Barbara D’Urso annuncia: “Nella villa c’è un feeling particolare tra il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e la futura moglie di Amedeo Goria, Vera Miales”.

Ma non solo, la conduttrice spiega nel dettaglio cosa in questi giorni è accaduto tra i due: “Sta succedendo qualcosa di molto particolare tra due protagonisti. C’è Vera, la futura moglie di Goria ed è in coppia con il campione di Caduta Libera, che ha vinto per 88 puntate, che è single”.

E poi specifica: “C’è qualcosa che non trona tra i due. Questa non sarebbe la prima volta per Nicolò Scalfi, che anche a Caduta Libera si era innamorato di un’altra concorrente. Cosa? No, non diciamo che Vera lo provoca, non diamo tutta la colpa alle donne”.

Conclude e rivela: “Lei gli ha fatto dei grattini, ma lui ha ammesso di essere un ragazzo sensibile al fascino femminile. Ha anche detto ‘io butto l’occhio se vedo Vera’. Lui adesso ha una sorta di infatuazione“.

Ad avere la stessa impressione è anche la diretta interessata, Vera Miales, la quale a domanda diretta risponde così: “Lui è già innamorato, me l’ha già confessato. Da noi due aspettatevi di tutto. Lui è un bel cucciolotto. Se gli piaccio? Io direi proprio di sì visto che mi sta attaccato come una cozza”.

Non ci resta che attendere i risultati dei prossimi giorni per capire cosa succederà tra di loro.