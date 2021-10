Alfonso Signorini ha deciso finalmente di mettere al corrente Amedeo Goria della presunta gravidanza della giovane fidanzata Vera Miales. Il conduttore ha mostrato le foto de pancino sospetto della giovane modella e, se li per li il giornalista ha avuto una reazione pacata, nella notte gli animi si sono animati.

Amedeo Goria ha iniziato a fare i calcoli, ma in ogni caso la paternità è del tutto plausibile: “Quella pancia è di una donna di due/tre mesi, io non vedo Vera da circa quarantacinque giorni..“

In confidenza con Jo Squillo, il giornalista ha ammesso di essere ancora fertile, ma non è felice della cosa perché non se la sente di fare di nuovo il padre

Sono notizie che beh, possono succedere…Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere fertile? Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia”.

Il pensiero va poi anche alle altre donne della sua vita, l’ex moglie e la figlia Guenda Goria:

Sono preoccupato. Immagino però Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po’ fuori da tutto.

Il conduttore ha intenzione di chiarire presto il tutto: “ho 67 anni, non me la sento di essere papà – a 68 anni – di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei.”