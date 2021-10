A tre settimane dal via del Grande Fratello Vip alcuni concorrenti iniziano ad essere sofferenti alla convivenza. A dar manforte ci hanno pensato anche gli organizzatori del reality che a causa della reiterata disubbidienza ai freeze in puntata di Francesca Cipriani hanno ridotto il budget settimanale di 120 euro.

Questa settimana da 420 i ragazzi avranno a disposizione 300 euro. Ed è inevitabile che siano nati scontri nel momento in cui si è dovuto fare la spesa andando a tagliare su qualche alimento. Lo scontro si è verificato in particolare tra Jo Squillo e Soleil Sorge.

La deejay voleva inserire il latte di mandorla nella lista ma l’influencer si è impuntata non volendo inserire l’alimento vegetale nella spesa. Anche Aldo Montano si è irritato dicendo che prima tutti questi tipi di latte vegetale non esistevano e si beveva ciò che c’era, ovvero latte vaccino.

Jo Squillo arrabbiata per la spesa si denuda in diretta

Jo Squillo risentita da queste parole è andata via furiosa dicendo che non le serve più il latte di mandorla ma che al mattino per colazione può bere tranquillamente acqua e limone. Ha raggiunto la stanza da letto e in preda alla furia quasi in lacrime, si è iniziata a svestire restando praticamente nuda davanti le telecamere. Il gesto di Jo Squillo è stato talmente repentino che nemmeno la regia è riuscita a chiudere in tempo l’inquadratura.

La concorrente del GF da anni si dichiara vegana non mangiando alcun alimento di origine animale. Una decisione che spesso è andata in contrasto con gli altri coinquilini della casa che ritengono un problema questa sua scelta. La prima a nutrire dubbi fu Katia Ricciarelli che sfogandosi in confessionale disse: “La Jo è una forza della natura. Ci romperà un po’ le scatole per via… sai è vegana, non vegana. Qui mangiano carne”.

