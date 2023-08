Amedeo Goria replica alle accuse di Maria Teresa Ruta sui tradimenti: “Non davo i voti”

Nei giorni scorsi Maria Teresa Ruta ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ dove non sono passate inosservate le parole spese nei confronti di Amedeo Goria. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato il modo in cui ha scoperto i vari tradimenti subìto da suo marito. Nel corso delle ultime ore il giornalista ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza su quanto rivelato dalla sua ex moglie. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Amedeo Goria contro Maria Teresa Ruta. Dopo le parole che la conduttrice ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’, il giornalista si è sentito in dovere di fare chiarezza su quanto rivelato dalla sua ex moglie al noto giornale. Questo è quanto rivelato dall’ex gieffina riguardo i tradimenti subìti dal marito:

Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vederele sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato. Trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine. E poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo.

In seguito alle parole di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria si è sentito in dovere di intervenire in modo da fare chiarezza su quanto rivelato dalla sua ex moglie. Nel dettaglio, il giornalista ha ammesso i tradimenti anche se ha rivelato di non aver mai dato voti. Queste sono state le sue parole: