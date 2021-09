Amedeo Goria è al centro delle polemiche dopo i suoi atteggiamenti poco ortodossi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Conosciuto con la fama si essere un latin lover, il giornalista condivide il letto matrimoniale con Ainett Stephens e a quanto pare durante la notte allunga le mani.

Fonte: Mediaset

Un atteggiamento che se inizialmente piaceva all’ex gatta nera perché scherzoso, ma ad un certo punto ha iniziato ad infastidirla e glielo ha fatto notare. Preso in disparte Ainett gli ha detto:

Fonte: Mediaset

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene. Io al gioco ci sto, non è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata” – le parole dell’ex gatta nera.

Lunedì nel corso della puntata poi il conduttore Alfonso Signorini insieme alle opinioniste ha voluto affrontare l’argomento con Amedeo Goria. Ma a quanto pare alcune dichiarazioni fatte in studio non gli sono piaciute e approfittando di uno stacco pubblicitario avrebbe chiesto di parlare con il suo agente. Ma al ritorno in studio Sonia Bruganelli ha chiesto la parola per mettere le cose in chiaro con Amedeo.

Fonte: Mediaset

“Amedeo, vedo le vostre giornate e ti ho sentito parlare di Fontana, quello però che dico è che è uscito fuori che forse questo modo di scherzare ha creato un imbarazzo in Ainett che, parlando con Manila, si è sfogata. Dico solo che è un peccato perché un uomo come te, un giornalista di una certa età ed acculturato, venga descritto come uno che ci prova con Ainett che magari ha quell’imbarazzo per dirti di smetterla. Ridiamo e scherziamo ed è tutto meraviglioso, ma non siamo dei visionari: quello che abbiamo visto è stato un fastidio che Ainett ha provato, l’imbarazzo da parte di Ainett c’è stato, lo ha detto anche a Miriana. Io sto parlando per quello che vedono le persone al di fuori” – le sue parole.

