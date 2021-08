Il GF Vip di Alfonso Signorini, nella scorsa edizione, ha fatto decisamente scalpore. Gli ex gieffini hanno tutti raggiunto una certa notorietà che gli ha permesso di sfondare nel mondo del piccolo schermo. Senza ombra di dubbio, il pubblico è rimasto molto affezionato a tutti gli ex protagonisti del reality, nonché al format stesso. Forse è proprio per questo che la prossima edizione del programma di Alfonso Signorini sta attirando la curiosità dei telespettatori.

Manca ancora un po’ di tempo all’inizio della programmazione, ma sono moltissime le voci sui protagonisti e sui possibili opinionisti. Di recente a tenere banco nel web è la possibilità di un astio al GF Vip che nessuno si sarebbe aspettato. Sembra infatti che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, entrambe scelte per il ruolo di opinioniste nel programma del direttore del settimanale Chi, non vadano molto d’accordo. Giuseppe Candela ha riportato questa notizia nella rubrica Lume di Dagospia.

Stando a quanto riportato dallo scrittore di gossip, nell’ultimo periodo non sono mancate delle stoccate tra le due donne. Al pubblico questa vaga stizza non è affatto sfuggita. Sembra evidente che tra Sonia e Adriana non corra buon sangue, ma nessuna delle due lo ammetterebbe mai in pubblico. Candela, inoltre, rivela anche che probabilmente durante la prima cena del cast della nuova edizione del GF vip, ci sarebbe già stata qualche incomprensione.

Qualche battutina di troppo avrebbe reso l’aria molto pesante. Ma a lasciare poco spazio ad ogni dubbio sono i commenti abbastanza pungenti che le due donne si sono scambiate sui social. Ad esempio: la presentazione di Adriana Volpe che si può leggere sul canale ufficiale del reality show recita: “Pungente, attenta, astuta… Quando colpisce, può fare molto male!”.

La Bruganelli, in modo goliardico, ha commentato: “Oddio… avevo letto ‘quando capisce’. Grande Adriana!!!”. Non è mancata, ovviamente, la risposta della Volpe sotto una foto in cui Sonia sfoggiava uno splendido paio di occhiali: “L’occhiale ha sempre il suo perché! In questa foto sembri più intellettuale”.G