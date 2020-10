Nella puntata di oggi di Mattina 5 l’ospite della trasmissione è Amedeo Goria, padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta, oggi concorrenti del GF VIP. Il noto giornalista è stato chiamato per dei chiarimenti su alcune questioni legate alla sua famiglia.

FONTE STUDI MATTINO 5

Amedeo oggi rivela la sua verità. Si è parlato dell’abbandono della Ruta nei confronti dei suoi figlia. Ma ancora non si ha ben chiara l’età che i ragazzi avevano quando la donna (e mamma) è andata via di casa per seguire un altro uomo, Roberto, oggi suo attuale compagno.

Quest’ultimo, in una delle puntate del GF VIP, ha mandato una lettera alla Ruta in cui la esorta a chiarire la sua posizione. Roberto sostiene che Guenda sia stata lasciata sola dalla mamma a l’età di 19 anni e non di 16, come sostiene la ragazza. Quindi Gian Amedeo ne avrebbe avuti meno.

Ma oggi, a fare luce sulla questione e a sbugiardare il compagno di Maria Teresa ci pensa l’ex marito Amedeo. Il giornalista, in collegamento, interviene nella puntata di Mattino 5 con Federica Panicucci per chiarire una volta per tutte questa situazione.

“Io mi sono trasferito a Roma nel 2006, quindi chiaramente Gian Amedeo è del 1992, quindi [è rimasto solo] a 14 anni insomma. Gian Amedeo però è uno che si autodetermina molto bene da solo, poi ha avuto le sue storie d’amore. Anche Guenda ha avuto la storia d’amore con Stefano quando era ancora molto giovane. Ma il rapporto con i genitori prescinde dagli affetti che uno può avere. Quindi Guenda si è sentita un po’ sola, tutto qui” ha dichiarato.

Ma questo non è l’unico argomento che il papà di Guenda vuole spiegare. Il noto giornalista, qualche tempo fa, aveva rilasciato un’intervista in cui parlava proprio di sua figlia, definendola una ragazza bipolare.

A tal proposito Amedeo Goria vuole specificare che: