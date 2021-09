Ancora bufera attorno al giornalista Amedeo Goria per i suoi comportamenti nella casa del Grande Fratello Vip. Amedeo fin da subito ha puntato l’ex gatta nera Ainett Stephens. I due condividono il letto matrimoniale insieme e Goria durante la notte pare allunghi le mani spesso sul corpo di Ainett. Sospetti che lei stessa ha confidato a Francesca Cipriani. Ma non è tutto perché Amedeo la scorsa sera ha compiuto un gesto più grave che ha indignato il web chiedendo a gran voce la squalifica immediata.

Fonte: Mediaset

Ainett prima di coricarsi si stava intrattenendo con Carmen Russo dandole una mano a sfilarsi un vestito. All’improvviso si vede il giornalista che era già a letto sfilarsi le mutande da sotto le coperte per restare soltanto in maglietta. Le coperte si sono alzate un attimo e Amedeo è stato colto con le mani nel sacco dal popolo della rete che ora dice basta.

“Indifendibile, lo schifo più totale,…io con uno così il letto non lo dividerei mai da moglie o compagna, figuriamoci da concorrente”, “Il solito viscido…”, “Lo devono buttare fuori, che schifo, uomo vomitevole”, “Che schifo, vergognatevi” – sono solo alcuni commenti arrivati sotto i profili ufficiali del GF.

Insomma un Amedeo Goria completamente fuori controllo nonostante fuori ci sia la giovanissima compagna Vera Miales che lo vede anche se lui si è dichiarato single prima di entrare nella casa. Vedremo nella puntata di questa sera che cosa accadrà. Provvedimenti per Goria potrebbero essere inevitabili.

Ma in attesa dei provvedimenti del Grande Fratello Ainett probabilmente stanca di questo comportamento ha affrontato faccia a faccia Amedeo parlando della vicenda. L’ex gatta nera ha voluto mettere le cose in chiaro chiedendo ad Amedeo di smetterla con le palpatine per evitare fraintendimenti.

Fonte: Mediaset

Ma Amedeo Goria ha risposto in un modo che ha lasciato parecchio perplessi: “Ti ho accarezzato la schiena, nemmeno la schiena posso?”. Insomma Goria pare non rendersi conto di ciò che commette. Siccome siamo sempre nella casa del Grande Fratello, potrebbe essere anche una tecnica per far parlare di sé.

