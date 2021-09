Sta facendo molto discutere in queste ore il comportamento che Amedeo Goria ha adottato nei confronti di Ainette Stephens. L’inquilino del GF Vip, infatti, è stato fortemente criticato dal popolo del web dopo aver mostrato un eccessivo avvicinamento nei confronti dell’ex gatta nera. Accanto alle critiche ricevute, però, ci sono anche coloro che hanno preso le difese del giornalista. Tra i tanti, la fidanzata dell’uomo, Vera Miales, ha pubblicato parole di rimprovero nei confronti della modella venezuelana.

Durante un ballo di cui Ainette Stephens si è resa protagonista, Amedeo Goria è stato accusato dai fedeli telespettatori del programma di aver allungato fin troppo le mani sulla donna. L’uomo, infatti, starebbe dedicando all’ex gatta nera troppe attenzioni non richieste.

Il caso dell’interesse di Amedeo Goria nei confronti di Ainette Stephens è stato uno degli argomenti più chiacchierati in queste ultime ore non solo all’interno della casa del GF Vip ma anche sul web. Accanto a coloro che hanno criticato fortemente l’uomo, richiedendone addirittura la squalifica, c’è qualcuno che ha pensato di prendere le sue difese.

GF Vip: le parole di Vera Miales rivolte ad Ainette Stephens

Stiamo parlando della fidanzata del giornalista, Vera Miales, che ha condiviso pubblicamente un rimprovero nei confronti della showgirl e modella venezuelana. Queste sono state le parole che la fidanzata di Amedeo Goria ha scritto per Ainette Stephens:

Panterona di Marbella, ti stimo per la tua eleganza e la tua gioiosità e so che stai giocando, però vacci piano. Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio.

Inutile che le parole della modella hanno suscitato scalpore sul web, rimasto sconcertato per le difese di Vera Miales prese nei confronti di Amedeo Goria.

Per molti, dunque, questo sarà il primo scontro tra due donne che hanno catturato l’interesse del giornalista sportivo. Non ci resta che aspettare l’evolversi dei fatti all’interno della casa per scoprire che piega prenderà questa vicenda.

