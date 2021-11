Amedeo Goria fa di nuovo parlare di sé, ancora una volta per i suoi flirt. Il padre di Guenda ha spiazzato tutti facendo riferimento ad una situazione che si è creata nella casa con Soleil Sorge.

Stando a quanto riporta il giornalista sportivo con Soleil Sorge: “c’era feeling con Soleil, mi hanno ostacolato. Fra tutte le donne presenti lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett a parte.”

Queste parole sono state pronunciate durante un’intervista rilasciata a DiPiù. Il riferimento poi è stato fatto verso Giucas Casella che avrebbe, sempre secondo lui, ostacolato il legame con l’influencer:

Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così, anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito.

Questa situazione è emersa anche in un’intervista rilasciata a Superguida TV, sembra infatti che ci sia un lato in particolare che piace molto a Amedeo Goria:

Soleil Sorge mi aveva preso molto di testa. Con lei andavo molto d’accordo tanto che insieme progettavamo anche scherzi e cose da fare. Soleil è una ragazza intelligente ed era quella che trovavo più stuzzicante.

Il giornalista ha anche spiegato come vanno le cose con Vera Miales, anzi, come non vanno perché Amedeo ha spiegato: