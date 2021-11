Ogni anno al GF Vip, il famoso reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha fatto amare dei personaggi. In questa edizione uno dei preferiti dal pubblico è senza ombra di dubbio Giucas Casella. L’illusionista è apprezzato molto per la sua simpatia e la sua sbadataggine.

Fonte Studio GF Vip

Fin da subito ha avuto un rapporto stretto e scherzoso con Francesca Cipriani. I due infatti sono stati protagonisti di molto siparietti e scherzi reciproci. Durante l’ultimo Giucas ha addirittura tagliato una ciocca di capelli alla showgirl suscitando la rabbia della ragazza e l’ilarità degli altri inquilini del GF Vip.

Durante questa sua esperienza l’uomo ha raccontato molto di se e della sua vita, toccando anche temi molto impegnativi e facendo rivelazioni veramente molto personali. Molto amato dal pubblico già dagli anni 80 ad oggi è uno dei preferiti dal pubblico. Negli anni però è molto cambiato. Infatti molte sono le insinuazione relative al possibile utilizzo della chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto.

Giucas all’interno della casa ha sempre un ruolo di primo piano, molto attivo. In molti ad oggi ritengono che possa aver fatto più di un ritocchino per apparire così fresco e giovanile. Non si ha nessuna certezza in merito, ma un indizio ha scatenato la curiosità dei fan. Infatti un noto professionista gli ha fatto gli auguri per il suo compleanno. Si tratta di Giacomo Urtis, noto chirurgo plastico, nonché ex gieffino.

Nella foto appare una scritta abbastanza eloquente: “Ti aspetto fuori per fare le famose ‘vitamine’ e tanti tik tok insieme!”. Dopo questa frase sono state fatte molte ipotesi dai fan della trasmissione. Intanto si attendono dichiarazioni di Giucas Casella che potrà avvalorare la tesi o smentirla del tutto. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie in merito.