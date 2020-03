Amici 19, Carlo Conti si schiera con Maria De Filippi: “il clima senza pubblico ha influito”

La discussione avvenuta durante il terzo serale di Amici 19 continua a far parlare di sé. Ad esprimersi sull’argomento è stato anche Carlo Conti, noto presentatore televisivo, che ha deciso di schierarsi dalla parte di Maria De Filippi, spezzando una lancia a suo favore: “il clima senza pubblico avrà sicuramente influito”.

Nel corso di una diretta Instagram, il conduttore racconta di aver visto la litigata avvenuta tra Maria De Filippi e un ormai ex concorrente del programma, Valentin Alexandru. La litigata in questione è avvenuta durante il terzo serale della trasmissione, precisamente venerdì 13 marzo, e ha fatto parlare molto.

Carlo Conti, da parte sua, specifica di quanto sia obiettivamente dalla parte della sua collega e così dice:

“Stavo guardando, stavo, come si dice in Toscana, spippolando, sarebbe cambiare canale da una all’altra parte. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo….evidentemente era anche il clima: cioè quel silenzio nello studio, nessuno, eccetera. Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci del programma normale con il pubblico…forse sì: l’avrebbe fatto lo stesso.”

Insomma, la giustificazione data dallo showman ricade sulla tensione causata dall’assenza del pubblico, il quale ha un ruolo fondamentale nelle trasmissioni, in particolare ad Amici, nella quale il pubblico crea un’atmosfera particolare e molto calda.

Poi continua dicendo la sua riguardo la conduttrice:

“Io non l’ho mai vista così, noi abbiamo fatto un Festival per il quale la ringrazierò per sempre perché si è fidata di me. Questa per me è stata la cosa più importante, portare un colosso del genere al mio fianco, una donna così importante in un Festival e sentire dire ‘Vai, mi fido, dimmi cosa dobbiamo fare’, per me è stata una grandissima responsabilità ma anche un’iniezione di fiducia che ci ha portato a fare un bel Festival.”

Insomma, l’atteggiamento della regina di Mediaset non è sembrato strano solo al pubblico a casa, ma anche e soprattutto a coloro che la conoscono da anni. Infatti, tutti i suoi conoscenti assicurano che questo tipo di atteggiamento non le appartiene affatto. Lo stress è palpabile in tutti.