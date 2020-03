Amici di Maria De Filippi: Valentin Alexandru cacciato dal programma, Raimondo Todaro lo difende Valentin Alexandru è stato cacciato dalla trasmissione Amici di Maria De Filippi, dopo un'accesa discussione; Raimondo Todaro decide di prendere le sue difese

Nel terzo serale di Amici di Maria De Filippi abbiamo visto Valentin Alexandru venire cacciato dalla padrona di casa, dopo un’accesa discussione. Raimondo Todaro, ballerino e personaggio televisivo, interviene prendendo le difese del ragazzo e attaccando il programma, ma la situazione non cambia affatto.

Il problema di fondo ,di questa stagione del programma, è stato portato alla luce dallo stesso Valentin Alexandru, il quale si è fatto porta voce di tutti i problemi che ci sono dentro e fuori la scuola di Amici 19. In particolare, vediamo come personaggi arroganti e anche maleducati, come Nicolai Gorodoskii, il quale è stato ed è tutt’ora attaccato dal pubblico, siano andando avanti, mentre chi è davvero bravo e sa cosa significhi gareggiare portando rispetto non viene affatto gratificato.

È questo il problema principale di questa edizione, unito al fatto che all’interno della scuola e della trasmissione tutte sembrano essersi accorti del problema solamente il pubblico e Timor Steffens, professore con il quale Nicolai Gorodskii ha avuto dei seri problemi e una brutta discussione durante il terzo serale.

Decide di non stare più al gioco Valentin Alexandru, il quale, alla fine della sua esibizione, dice di non avere più intenzione di stare lì a vedere come chi si è sempre comportato male vada avanti e che, nell’arco della sua vita, lui è sempre stato abituato ad essere giudicato da persone competenti e che conoscono la danza, non come in questo caso. Maria De Filippi, fuoribonda, urla contro Valentin Alexandru che questa trasmissione va avanti da venti anni e che è sempre funzionata così. Dopodichè, lo invita ad andare via.

Un po’ a sorpresa, vediamo difendere il ragazzo anche Raimondo Todaro, il quale, durante la diretta, esclama: “La diretta non è per tutti”, probabilmente riferendosi a Maria De Filippi. Dopo, vengono diffusi sul web alcuni screenshot di chat in cui lui sembra prendere le difese di Valentin Alexandru, e così scrive: “Stasera non ci hanno capito niente veramente, serataccia. “Lo hanno accompagnato alla porta, non serviva più. L’altro lo hanno rincorso. L’altro rincorso, lui accompagnato alla porta. Mah.”

Forse, qualche volta, anche la regina di Mediaset fa qualche errore di troppo, ma errare è umano!