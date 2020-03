Amici 19, Jacopo Ottonello viene eliminato, Maria De Filippi in lacrime: “sei per bene” Nel quarto serale di Amici 19 l'eliminato è stato Jacopo Ottonello, cantante; la stessa Maria De Filippi è affranta e, in lacrime, dice: "sei per bene"

Nella serata del 20 marzo si è svolto il quarto serale di Amici 19. In questa puntata abbiamo visto sfidarsi, nuovamente, tutti i concorrenti rimasti, ma uno di loro ha dovuto comunque abbandonare la trasmissione. Purtroppo, questa volta è toccato a Jacopo Ottonello, cantante, che ha perso gli scontri ed è stato eliminato. Maria De Filippi, affranta, ha commentato con le lacrime agli occhi così la sua eliminazione: “Sei per bene. Mi dispiace non abbracciarti.”

Come in ogni serale, qualcuno deve essere eliminato. Nel terzo serale abbiamo vista l’autoeliminazione di Valentin Alexandru creare scalpore. Nel quarto serale, invece, abbiamo visto l’eliminazione di Jacopo Ottonello, che gareggiava nella categoria cantanti. Jacopo Ottonello, per tutta l’edizione, ha dato dimostrazione di avere un gran cuore e di voler veramente vincere questo premio, ma questo non è ancora il suo momento.

Molto affezionata al ragazzo è anche la stessa conduttrice, Maria De Filippi che, dopo il verdetto, non è riuscita a trattenere le lacrime. La donna, infatti, si è commossa nel vedere come il ragazzo stesso fosse dispiaciuto della situazione. Per commentare l’uscita dal gioco del ragazzo, la regina della Mediaset così dice: “Sei per bene Jacopo, tanto, cosa rara. Tu lo sei. Ti auguro il meglio, davvero. Mi dispiace non abbracciarti”.

Il ragazzo, nonostante continuasse a dire che non faceva niente e che lui era felice lo stesso, tra le lacrime, che non è riuscito ad evitare, ha risposto così: “Speriamo di rivederci, con te e con i professori perché mi hanno aiutato tanto”.

L‘affetto che Jacopo Ottonello si era guadagnato era tanto all’interno della scuola. Il suo carattere gentile, educato e dolce lo aveva fatto entrare nelle simpatie non solo di Maria De Filippi, ma anche dei giudici e dei professori. Abbiamo visto, durante le puntate, quanto lui ci tenesse veramente a portarsi a casa quel premio, ma la sua determinazione, per questa volta, non è bastata. Non rimane che fare un grande in bocca al lupo a questo giovane talento.