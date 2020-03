Amici 19: Javier Rojas cambia rotta e torna da Talisa Ravagnani Javier Rojas, ballerino nella scuola di Amici 19, ha da poco contattato la sua ex fidanzata, ma adesso cambia di nuovo rotta e torna da Talisa Ravagnani

Ad Amici 19 le sorprese non finiscono mai. Javier Rojas, ballerino di questa edizione, ha da poco chiesto alla redazione di poter contattare la sua ex fidanzata, per trovare conforto, ma lei non ha voluto risponderle. Così fa un cambio di rotta e torna da Talisa Ravagnani, ex concorrente con la quale c’è stato qualcosa durante il programma.

Javier Rojas è uno dei personaggi che all’interno del programma di Maria De Filippi ha fatto più parlare di sé. Oltre che alle varie discussioni che ha aperto riguardo le sue esibizioni, che lo hanno portato anche ad un litigio con la padrona di casa, il ragazzo ha anche fatto presente più volte la sua complessa situazione sentimentale.

Infatti, una costante nel cuore del ragazzo è stata sempre la sua ex fidanzata: Sol. La ragazza è stata nei pensieri di Javier Rojas per quasi tutto il tempo della sua permanenza del programma. Si dice quasi, però, perché dentro la scuola di Amici Javier Rojas ha incontrato una nuova fiamma.

Si tratta della ballerina Talisa Ravagnani, uscita dal programma precedentemente, con la quale il bel ballerino ha avuto anche una breve storia. Quello che in queste ore, però, ha fatto discutere è l’atteggiamento del ragazzo nelle ultime ore. Infatti, dopo aver chiesto al programma di metterlo in contatto con la sua ex fidanzata e dopo averle scritto anche una profonda lettera d’amore,il ragazzo ha cambiato nuovamente idea.

Il fattore scatenante, infatti, pare essere stato il fatto che la sua ex fiamma non ha voluto rispondere al ragazzo, che in quel momento aveva bisogno di conforto, proprio a causa della sua relazione all’interno della scuola con la cantante. Dopo questo rifiuto, allora, Javier Rojas torna sui suoi passi e fa una dichiarazione ai suoi compagni:

“Ora ti dico. A Talisa le fanno una carta di lavoro, così può venire qui, può venire a Roma e rimanere con me”.

Le facce spiazzate dei ragazzi parlano da sole. infatti, sono rimasti tutti sconvolti dalla dichiarazione del ballerino, a tal punto che un’altra concorrente, Giulia Molino, gli risponde così: “Ma questo cambia idea ogni giorno? Locos, riflettici!”

Il ragazzo si è difeso dicendo che chiamare Talisa Ravagnani, una volta uscito dal programma, era sempre stato all’interno dei suoi piani, ma nessuno è sembrato molto convinto.