Amici di Maria De Filippi: Javier Rojas, dopo una discussione, abbandona lo studio infuriato Javier Rojas, ballerino di Amci di Maria De Filippi, dopo un'accesa discussione, abbandonalo studio durante la diretta infuriato

Javier Rojas, bellerino in questa 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha una brutta discussione durante la diretta del programma. Alla fine, lascia il microfono alla conduttrice e abbandona lo studio furioso e in preda all’ira. Sono state molte le reazioni a questo gesto.

La causa scatenante è stato, ancora una volta, Nicolai Gorodoskii, ballerino anche lui, che in questi ultimo giorni ha fatto molto parlare il pubblico e si è accaparrato brutti giudizi da chi segue la trasmissione. Infatti, lo abbiamo visto litigare con Timor Steffens, professore di danza classica, durante la diretta della terza puntata della trasmissione, ma, anche lì, è passato, riuscendo a conquistare un posto per il quarto serale.

Il tutto si è scatenato dopo lo scontro che Javier Rojas ha avuto con Nicolai Gorodoskii per la conquista del quinto serale. Il ragazzo, dopo la prova, sarebbe risultato perdente. È Alessandra Celentano a prendere le difese del ragazzo, in quanto, secondo lei, la sua eliminazione era completamente insensata e immeritata. Così dice durante la trasmissione:

“Avete votato male! Adesso la danza sembra che sia solo l’emozione!”

Prontissima la risposta della padrona di casa, Maria De Filippi, la quale ha pronunciato queste parole:

“La giuria è libera di votare chi vuole. Un ragazzo va calmato e fatto ragionare! Non dire ‘Avete sbagliato’ perché non fai altro che fomentarlo!”

Subito, Alessanda Celentano controbatte dicendo così: “La giuria non è del mestiere! Ho vissuto tutta la vita di questo, e loro no! Io la mia carriera in teatro l’ho già fatta!”

Insomma, questa eliminazione ha creato dei forti attriti in studio, soprattutto tra i giudici. Altro sostenitore di Javier Rojas è stato Giuliano Peparini, coreografo di mestiere, il quale si è espresso con queste parole:

“Non ritengo giusto il fatto che tu sia uscito. non è giusto il giudizio che c’è stato stasera perché secondo me hai ballato molto meglio di Nicolai. Anche se non è giusto, perché magari loro vanno a sensazione, quindi noi conoscendo la tecnica riconosciamo di più il fatto che hai ballato meglio, però è un mio giudizio, è qualcosa che dico io: nella vita troverai tante persone che dicono la stessa cosa.”

Con tono quasi paterno, il coreografo continua così: “Tu diventerai un grandissimo primo ballerino! Però, Javier, questo comportamento non è buono. Non mi hai mancato di rispetto, sei sempre preciso, lavori quando hai dolori. Non mostrare questa parte di te! Fa bene ascoltare anche giudizi negativi perché credimi che ti fa crescere”.

Possiamo dire che forse, questa volta, la trasmisisone sia decisamente sbagliando qualcosa nel giudicare i ragazzi che, in questo modo, non si sentono affatto apprezzati.