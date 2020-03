Amici 19, Nicolai Gorodoskii fa una dichiarazione shock: “se dovessi vincere, dividerei il premio con Javier” Nicolai Gorodoskii, ballerino della scuola di Amici 19, fa una dichiarazione shock ad una passo dalla fine: "se dovessi vincere, dividerei il premio con Javier"

Nella scuola di Amici 19 le sorprese non finiscono mai. Al centro del mirino, al momento, c’è Nicolai Gorodoskii, uno dei ballerini più discussi dell’intera edizione, che, dopo essere arrivato ad un passo dalla finale, fa una dichiarazione shock: “se dovessi vincere, dividerei il premio con Javier”. Il problema? Nicolai Gorodoskii e Javier Rojas non sono mai andati d’accordo.

Nicolai Gorodkii è stato sicuramente il personaggio che, per l’intera edizione del programma, ha alzato più polemiche, sia in studio che durante le lezioni in settimana. Il problema si pone nel fatto che il ragazzo ha più volte messo a stizza non solo i suoi compagni, ma anche i professori e, alle volte, i giudici, mostrando un carattere tutto tranne che affabile. Ad aver avuto più problemi con lui è stato sicuramente Javier Rojas, un altro ballerino di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha esternato più volte il suo malessere.

La dichiarazione shock che Nicolai Gorodksii ha pronunciato a poche ore dalla semifinale ha lasciato tutti a bocca aperta:

“Se io dovessi vincere io vorrei condividere il premio con Javier perché secondo me anche lui ha lavorato tanto, ha messo tanto impegno è bravo. Quindi vorrei condividere il premio con lui. Così rimaniamo tutti felici e così stiamo bene”.

Con questo gesto, il ballerino sembra aver attirato su di sé finalmente dei bei commenti, dopo tante critiche. Tra i suoi compagni si esprime Gaia Gozzi, la quale esclama: “Caspita Nico… chapeau”. Anche Giulia Molino, un’altra concorrente, dice: “Mi si sta sciogliendo il cuore, veramente”.

Non rimane altro che scoprire chi vincerà la categoria ballo di questa edizione di Amici 19 tra i due ragazzi. Javier Rojas non si è espresso dopo la dichiarazione del suo rivale, ma la sua espressione lasciava comunque intendere che era felice della decisione di Nicolai Gorodoskii, nonostante abbiano avuto davvero molti problemi e screzi, che hanno portato Javier Rojas ad avere un discussione in studio con Maria De Filippi in uno dei serali precedenti.