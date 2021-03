Amici 2021, perché il nome dell’eliminato è stato comunicato in casetta

Per la prima volta nella storia del programma il nome dell'eliminato è stato comunicato in casetta

Sabato 20 marzo è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della scuola daranno prova del loro talento sotto la guida di 3 giudici che si troveranno a giudicare le loro performance. La prima puntata di Amici 2021 ha visto il verificarsi una doppia eliminazione.

I cantanti Gaia ed Esa Abrate sono ufficialmente i primi eliminati di questa nuova edizione del serale di Amici 2021. Quello che non è passato inosservato ai telespettatori sono le tante novità approdate nel programma, oltre che la comunicazione dell’eliminato in casetta e non direttamente in studio.

Infatti, a fine puntata la padrona di casa Maria De Filippi ha mandato in casetta tutti i concorrenti del talent.

Ora voi uscite e tornate in casetta, è lì che apprenderete l’esito del televoto.

Sono state queste le parole che Maria De Filippi ha rivolto soprattutto ai protagonisti del televoto, Raffaele Renda ed Esa Abrate.

I due talenti, all’inizio, non hanno capito cosa stesse succedendo tanto che per un attimo hanno creduto che nessuno dei due venisse eliminato. In realtà, però, Maria e il suo staff hanno preso una decisione importante riguardo il comunicato delle eliminazioni.

Infatti, proprio per evitare di svelare informazioni a relative talpe che potrebbero nascondersi tra il pubblico, Maria De Filippi e il suo staff sono giunti a conclusione di comunicare l’esito del televoto direttamente in casetta. Dunque salutiamo, almeno per il momento, la modalità di svelare il nome dell’eliminato con le carte rotanti.

Amici 2021, Gaia ed Esa sono gli eliminati della prima puntata

Con questa nuova modalità, infatti, è possibile mantenere in segreto il nome dell’eliminato dopo la registrazione della puntata. I ragazzi, una volta tornati in casetta, hanno scoperto che l’eliminato della prima puntata è Esa Abrate. La reazione del giovane cantante è stata poi caricata su Witty Tv. Sicuramente Maria De Filippi ha messo in atto una strategia perfetta per contrastare le anticipazioni durante le registrazioni dei programmi.