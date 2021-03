Isola dei Famosi, un naufrago abbandona ufficialmente il gioco

L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già non sono mancati i primi colpi di scena. Infatti, uno dei naufraghi sbarcati in Honduras ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco. Stiamo parlando del Visconte Ferdinando Guglielmotti il quale, demotivato nel continuare la sua avvenuta, ha deciso di abbandonare l’isola.

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti è il primo concorrente ad abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi. Il naufrago, dopo la perdita al televoto con Drusilla Gucci, ha accettato di rimanere sull’isola Parasite insieme a Fariba Tehrani e a Ubaldo Lenzi.

Durante la notte, però, qualcosa nel Visconte è cambiato. Dunque, l’uomo ha comunicato alla produzione la sua decisione di voler abbandonare definitivamente il gioco. Alla base di questa decisione, maturata dopo l’e varie convinzioni di rimanere su Parasite, il fatto di non essere dell’umore giusto, né della voglia di continuare il gioco.

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti abbandona definitivamente l’Isola dei Famosi

Queste sono state le parole del Visconte Ferdinando Guglielmotti rilasciate nel confessionale durante la notte sull’isola Parasite:

Ho deciso che forse è il caso di abbandonare il gioco stasera stessa, anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco.

A queste parole, il Visconte ha poi aggiunto:

Sarà per la prossima volta. Adesso non sono né dell’umore, né dello spirito di continuare ad essere in gioco. Mi dispiace veramente molto.

Dunque, l’Isola dei Famosi 2021 ha già il primo eliminato, il Visconte Ferdiando Guglielmotti. A pochi giorni dall’inizio del reality sono comparsi i primi colpi di scena e la decisione dell’ormai ex naufrago di voler abbandonare il gioco ne è un esempio.

Dunque, inutili sono state le richieste della padrona di casa Ilary Blasi di rimanere in gioco. Infatti, se in un primo momento la conduttrice era riuscita a convincere il Visconte a rimanere, i suoi sforzi sono stati vani. Le sue convinzioni iniziali di abbandonare il gioco non l’hanno mai lasciato e dopo poche ore il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi 2021.