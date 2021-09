Luca D'Alessio, figlio di Gigi D'Alessio, entrerà a far parte del talent più famoso del piccolo schermo

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sta per tornare su Canale 5 con moltissime novità. Amici 2021, infatti, si prepara al suo debutto di domenica pomeriggio. La prima puntata, già registrata, ha regalato ai fedeli fan del programma alcuni spoiler. Tra questi, la conferma della presenza nel talent del figlio di un noto cantante italiano.

Luca D’Alessio, figlio dell’amato Gigi D’Alessio, farà parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il figlio d’arte è un rapper conosciuto con il nome di LDA e già abbastanza noto nel napoletano. Ricordiamo che Luca D’Alessio è il terzogenito del cantante nato dal matrimonio di Gigi D’Alessio con l’ex moglie Carmela Barbato.

Luca D’Alessio è un rapper che si è fatto conoscere negli anni con il nome di LDA. Il giovane ha collaborato con suo padre durante la realizzazione dell’album ‘Buongiorno’, pubblicato nel 2020.

Sono molti i brani di Luca D’Alessio che è possibile ascoltare su YouTube. Tra questi c’è anche la canzone ‘Vivimi’, cantata da Gigi D’Alessio in un video condiviso su Instagram.

Inutile dire che LDA ha il forte desiderio di seguire le orme artistiche del padre e la possibilità di far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi è una grande occasione. Non ci resta che aspettare domenica 19 settembre per scoprire il debutto di Gigi D’Alessio ad Amici 2021, il talent show più amato di sempre.

Luca D’Alessio nella scuola di Amici 2021: nel frattempo papà Gigi è diventato nonno tris

In attesa di conoscere il bebè in arrivo dalla compagna Denise Esposito, Gigi D’Alessio è diventato nonno per la terza volta. Il suo primogenito è diventato papà della piccola Giselle D’Alessio.

Claudio D’Alessio ha annunciato l’arrivo del fiocco rosa nella famiglia D’Alessio tramite uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. Dopo l’arrivo di Giselle e in attesa dell’arrivo del quinto figlio per il cantante, la famiglia D’Alessio si sta pian piano allargando.

