Gigi D’Alessio presto papà: sui social la prima foto del pancino della sua compagna meravigliosa con un look premaman

La relazione tra Gigi D’Alessio e la sua compagna Denise Esposito è stato uno dei gossip più chiacchierati dell’estate 2021. L’amore tra la coppia sembra procedere a gonfie vele e fra pochi mesi sarà coronato dall’arrivo di un bebè. Dopo la conferma delle voci riguardo la presunta gravidanza della fidanzata del cantante, arrivano i primi scatti del suo bel pancino.

Dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha ritrovato la serenità accanto alla compagna Denise Esposito. L’amore scoppiato tra i due è talmente forte che hanno deciso già di mettere su famiglia. Tra qualche mese, infatti, la compagna del cantante darà alla luce un bebè.

In queste ultime ore stanno facendo chiacchierare gli scatti che ritraggono il pancino di Denise, la compagna di Gigi D’Alessio. A tutti non è passato inosservato il look prémaman della compagna del cantante napoletano. Sulla sua pagina Instagram, Denise Esposito ha condiviso uno scatto che mette in evidenza le splendide forme della dolce attesa.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito presto genitori: il look premaman della compagna del cantante

Agli occhi dei suoi followers non è passato inosservato il look scelto dalla 29enne per mostrare il pancino. Delle immagini in questione possiamo notare che la compagna dell’artista si è fatta immortalare mentre guarda con estrema dolcezza in pancino in vista. Per quanto riguarda il suo look, Denise ha scelto un outfit etnico.

Dagli scatti condivisi sulla sua pagina Instagram, infatti, possiamo notare che la giovane indossa una gonna lunga fino alla caviglia alla quale ha abbinato un top arancione. Anche se il pancino non è ancora ben evidente, si possono comunque notare le rotondità tipiche della gravidanza.

Non sono passati inosservati gli accessori che Denise Esposito ha scelto di abbinare al suo look prémaman. Tra questi non è passata di certo inosservata la borsa firmata Louis Vuitton che la compagna di Gigi D’Alessio sfoggia con stile.