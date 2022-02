I due insegnati della scuola di Amici danno vita a un botta e risposta in cui volano accuse e offese

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro arrivano ai ferri corti durante l’ultima puntata di Amici 21. I due professori in studio hanno dato vita ad una botta e riposta degenerato in accuse e offese senza precedenti.

Nel corso della puntata andata in onda domenica 6 febbraio, la maestra di classico ha deciso di mettere in sfida Mattia, convinta di poter trovare un ballerino di latino molto più bravo di lui. L’allievo di Raimondo Todaro è fermo ormai da diverse settimane a causa di un infortunio che l’ha privato di allenarsi e di esibirsi in studio.

A seguito di questo, è proprio la maestra Celentano ad aver trovato ben due ragazzi che potrebbero sostituire Mattia, decidendo di dar vita ad una sfida proprio nel corso della puntata. Davanti alla scelta dell’insegnante, l’allievo di Raimondo ha specificato di non essersi ripreso del tutto e di non riuscire a muovere perfettamente il piede.

La richiesta di Alessandra Celentano ha scatenato la rabbia di Todaro dando vita ad un acceso botta e risposta senza precedenti. Tra i due infatti, sono volate parole forte tanto da spingere Maria De Filippi ad intervenire.

Amici 21 Alessandra Celentano a Todaro: “Sei un grande cafone”

Raimondo Todaro dopo le affermazioni di Alessandra Celentano ha accusato l’insegnate spiegando: “Trovo questa proposta di sfida una roba davvero imbarazzante, per non usare altri termini. […] Tu sai benissimo che sono 3 giorni che riesce ad appoggiare appena i piedi e sai che non è pronto”.

“Tu vuoi tirare fuori Mattia dal serale perché per te sarebbe problematico. Sei imbarazzante e te lo ripeto. Dici tante ca***te. Se non lo metti sotto con la macchina al serale Mattia ci arriva! Ma andiamo avanti con la sfida, tanto Mattia anche al 10% batterà il tuo sfidante” termina Raimondo Todaro.

Di tutta risposta, la Celentano ha accusato Raimondo di essere un grandissimo cafone: “Maria hai sentito cosa ha detto? Ha detto che io butto sotto con la macchina Mattia! Non si dicono queste cose qui, dici cose agghiaccianti come questa”.

Quest’ultima prosegue affermando: “Io trovo imbarazzante che lui sia qui da mesi a non fare nulla e chiede sempre settimane in più per le sfide. […] Tu Raimondo ti permetti di dire cose pesanti. Sei tu che sei imbarazzante e discrimini lui con gli altri. Sei un cafone! Un vero cafone che dice cose terrificanti”.

Ale termine della forte discussione, Alessandra Celentano ha deciso di annullare la sfida decidendo di dare un banco diretto a Leonardo, ovvero lo sfidante di Mattia.