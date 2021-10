Lutto per Raimondo Todaro, il ballerino che da quest’anno è anche il professore di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi che ogni anno forma giovani professionisti del mondo dello spettacolo in un programma seguitissimo. A raccontare di una tragica morte che lo ha colpito da vicino è il diretto interessato con un post sui social.

Il ballerino ha voluto infatti ricordare sui social network una giovane amica di nome Chiara, che era malata di leucemia. Poco tempo fa la terribile diagnosi di una malattia che purtroppo non le ha dato scampo. Proprio poco tempo fa era andata a trovarla in ospedale a Monza.

In ospedale il ballerino professionista, attuale insegnante dell’accademia artistica di Amici 21 di Maria De Filippi, l’aveva incontrata e le aveva fatto un grande regalo. I due avevano ballato insieme. Questo l’ultimo ricordo che il giovane ha della sua piccola amica.

Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi.

Queste le sue parole sui social. Il ballerino poi, nel suo post su Instagram in cui ricorda la giovane Chiara, aggiunge:

Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore. R.I.P.