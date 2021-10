Amici 21, la rabbia di Rudy Zerbi contro il figlio di Gigi D’Alessio: “Fuori da qua”

Amici 21 è da poco iniziato e già compaiono le prime incomprensioni tra professori e allievi. Nelle scorse ore, infatti, Rudy Zerbi si è scagliato contro un cantante, prendendo la decisione di sospenderlo. Il giudice di Tu Si Que Vales si è sfogato contro LDA, il figlio di Gigi D’Alessio.

Primi problemi per Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio che da qualche settimana ha iniziato la sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, infatti, il cantante si è reso protagonista di uno scontro con il professore di canto Rudy Zerbi. In particolar modo, una frase pronunciata dal giovane non è piaciuta per niente al giudice di Tu Si Que Vales il quale, scagliandosi contro di lui, ha deciso per la sua sospensione.

I problemi tra Luca D’Alessio e Rudy Zerbi sono comparsi dopo una frase pronunciata dal cantante. Il fatto si è svolto in sala registrazioni con il produttore D. Whale; si stava lavorando sul brano ‘Ciò che fa bene lo lasciamo andare’.

Questa è stata la frase pronunciata da LDA e che ha scatenato l’ira di Rudy Zerbi:

Mamma mia che schifo.

A quel punto non è tardata ad arrivare la risposta del professore di canto che si è rivolto al giovane con queste parole:

Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose sei liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua. Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo.

Per questo l’insegnante ha deciso di sospendere la felpa a LDA.

Ma non finisce qui. Successivamente, infatti, Rudy Zerbi si è rivolto a Luca D’Alessio, allievo della nuova edizione di Amici 21, con queste parole:

Cosa vuoi fare? La maglia è sospesa. Se nella prossima puntata canterai l’inedito come ti ha detto il produttore o il pezzo di Mengoni con la base che ti ho dato io. In caso contrario, la maglia resta qua e tu sei libero di andare per la tua strada.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: