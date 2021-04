Amici 21: lacrime in diretta per la sfida tra Rosa e Deddy

Rosa Di Grazia è stata eliminata nella terza serata di Amici 21. La ballerina alla fine si è ritrovata al ballottaggio contro il cantante Deddy, che è anche il suo ragazzo da diversi mesi. Per i due concorrenti questa gara è stata davvero fatale: entrambi si sarebbero aspettati di tutto tranne che di dover competere tra loro per far valere il proprio talento.

I due si sono esibiti in lacrime, ricevendo l’incoraggiamento del giudice Stefano de Martino a dare il massimo. “Fuori da qui continuate ad esistere voi, continua ad esistere la musica e la danza. È solo l’ennesima esibizione che fate uno per l’altra” dice. Questa eliminazione della terza puntata, per il fatto che Maria De Filippi ha annunciato la notizia ai ragazzi direttamente in casa invece che in studio come al solito, si è rivelata abbastanza insolita. In effetti, Rosa e Deddy hanno fatto chiara richiesta di poter trascorrere del tempo insieme prima che uno di loro fosse costretto ad abbandonare la scuola. In casa si sono rannicchiati e si sono scambiati dolci effusioni, poi Maria ha dovuto contattarli e ha annunciato un comunicato ufficiale.

Rosa deve lasciare la scuola. Deddy scoppia in lacrime e Rosa non può fare a meno di versare lacrime di delusione. “Rosa è stata la cosa più bella del mio percorso. Lei è tanto testarda, orgogliosa come me e tanto speciale”, queste le parole di Deddy. “Ti amo, mi raccomando vinci”, gli sussurra lei nell’orecchio abbracciandolo per l’ultima volta. Per Amici si può dire che l’amore è il protagonista. Molte delle simpatie nate nella scuola hanno dato vita a delle coppie tra i ragazzi.

Per di più, una delle coppie più chiacchierate è composta dai ballerini Rosa Di Grazia e Dennis Rizzi. Dopo i primi gentile scambio di battute, il cantante ha chiarito di essere preoccupato di poter soffrire in futuro. “Non posso rischiare di uscire di qui amando una persona che non posso più vedere. Ecco perché voglio che tu capisca e non ti faccia infatuare dal contesto” dice.

La ballerina, dal canto suo, è convintissima dei suoi sentimenti e rivela: “Io ti amo tantissimo”, chiamando Deddy “il suo fidanzato”. In realtà, fino a dicembre, Rosa era con un altro ragazzo, con cui si vedeva al di fuori della scuola. Il suo nome è Filippo, ma l’infatuazione per il cantante è stata così forte, che l’ha portata a spezzare il legame precedente per vivere la sua storia con Deddy.