Amici, Alessandra Celentano sbeffa Stefano De Martino: “Meno male che hai cambiato carriera”

Alessandra Celentano ha giocato contro Stefano De Martino in Amici. L’insegnante ha raccolto la sfida proposta da Lorella Cuccarini, che ha optato per la coreografia con una tecnica spiccata di Alessandro, nella gara contro Tommaso. La Celentano ha sì accettato questa sfida ma non senza rimostranze, sottolineando il fatto che adottare quella coreografia sarebbe stato in effetti sleale verso il suo pupillo, che ha ottime capacità interpretative ma è tecnicamente deboli.

Il giudice Stefano De Martino, assistendo alla sfida, commenta l’esibizione lanciando qualche stoccata alla collega. In particolare il giudice rimarca il fatto che Alessandra è solitamente molto “pignola” sulla tecnica, quanto alla danza. La professoressa, ovviamente, non perde tempo e risponde alle frecciate con parole al vetriolo: “Forse tu di questi passi tecnici ricorderai qualcosa Stefano”. De Martino giustifica il suo commento con queste parole: “Maestra, la scelta di accettare sempre i guanti di sfida è molto rispettabile, ma c’è anche un rischio. A volte può essere invalidante per i ragazzi”.

La Celentano, dal canto suo, sminuisce le affermazioni del giudice e lo liquida in poche battute: “Non centra niente quello che mi dici tu, mi va in fumo il cervello quando sento queste cose”. Per concludere, il commento definitivo a cui Stefano non ha voluto replicare: “Meno male che hai intrapreso un’altra carriera, ti dico solo questo”. Il riferimento, ovviamente, è al grande successo che De Martino ha avuto nel ruolo di conduttore tv.

Il giudice ha deciso di abbassare i toni e replicare in modo pacifico, senza nascondere di essere rimasto piccato dalle parole della collega ha replicato: “Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega”. Un commento decisamente aspro.

In effetti, la stessa Celentano è al momento insegnate e personaggio televisivo ad Amici e Stefano De Martino decide di sottolinearlo visibilmente.

Amici: la battuta al vetriolo della Celentano

Alessandra, alla fine, ha tagliato corto senza dare molta possibilità di replica: “Te l’ho detto in modo carino. E comunque io te lo dissi all’epoca. Tu insistevi dicendo di voler fare il ballerino, ma io ho sempre ragione”.