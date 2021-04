Stefano De Martino, nuova fiamma per l’ex ballerino?

Dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha confessato di essere single. Mentre la showgirl argentina si gode la sua seconda gravidanza con il compagno Antonino Spinalbese, l’ex ballerino ha dichiarato di essere single da quando il matrimonio con la modella è giunto al capolinea. Tuttavia, però, per il conduttore potrebbe esserci un nuovo amore all’orizzonte.

Stefano De Martino avrebbe una certa intesa con Andrea Delogu, l’ex moglie di Francesco Montanari. La scintilla che ha fatto scattare il rumors riguarderebbe alcuni like che i due si sono scambiati in alcuni post sui social. Proprio per questo gli utenti pensano che tra i due ci sia un’intesa che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Ricordiamo che i due hanno avuto l’occasione di lavorare insieme ad alcuni progetti in radio e in tv. Per questo motivo molti sperano di poter vedere i due insieme legati non solamente da progetti lavorativi. Al momento, però, la notizia non ha fondamenta e nessuno dei diretti interessati ha smentito né confermato la vicenda.

D’altro canto, Andrea Delogu non ha dichiarato nulla riguardo la fine del matrimonio con il marito Francesco Montanari. Infatti, voci in circolazione hanno chiacchierato riguardo la fine della storia d’amore tra i due. Infatti, è da diversi mesi che i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social.

Sempre sui social si trova l’indizio che ha fatto suonare il campanello d’allarme riguardo la certa intesa che si è creata tra il conduttore di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino, e Andrea Delogu. Al momento, però, si tratta di una sola voce in circolazione che né De Martino né la Delogu hanno smentito né confermato.

Anche Stefano De Martino si è dichiarato single dopo la fine del matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Il gossip sull’ex ballerino e Andrea Delogu sarà vero? Non ci resta che aspettare l’evolversi degli eventi.