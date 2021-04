Amici: Arisa attacca Zerbi. Interviene la De Filippi e Stefano De Martino

Nello studio di Amici ci sono due giudici che proprio non riescono a darsi tregua. Parliamo di Rudy Zerbi e la cantante Arisa, per i quali ogni occasione è buona per punzecchiarsi e stuzzicarsi. Quando i due danno vita a uno dei loro botta e risposta, il divertimento è assicurato. Nella scorsa puntata Rudy Zerbi è riuscito ancora una volta a fare perdere le staffe alla sua collega, vediamo cosa è successo.

Rudy esordisce dicendo: “Se sei felice, io sono felice e se tu provi una gioia, io provo una gioia. Quindi chi è che ti appassiona di più tra i tuoi ragazzi?”. In questo modo, il giudice riesce ad indurre Arisa a scegliere Raffaele. D’altro canto, Raffaele era l’unico a poter essere scelto, dato che Tancredi si era precedentemente esibito contro San Giovanni. Raffaele, ad ogni modo, fa la sua esibizione, cantando “La tua bellezza” di Francesco Renga.

Finita l’esibizione, Maria sottolinea la diversa impostazione dei due giudici: “Se in questo momento la camera avesse staccato solo su Arisa e Rudy, il telespettatore sarebbe stato disorientato perché da una parte avrebbe avuto una persona felice di vedere un ragazzo cantare e poi c’era l’espressione di Rudy Zerbi fissa per terra”.

Arisa coglie la palla al balzo e spiega: “Perché lui ha paura di affezionarsi perché se lo guarda viene rapito”. Stefano De Martino sostiene Arisa: la voce di Raffaele sarebbe per Rudy come il canto delle sirene. La cantante, in ogni caso, è molto fiera dell’esibizione del suo allievo: “È stato un canto trionfale, di una bellezza pazzesca e di un’emozione unica, da far accapponare la pelle”.

Ed ecco Rudy inizia con la sua scena: “Ma tu lo sai cos’è sto ti ti ti?”. Arisa, confusa, chiede a Maria: “Maria cos’è il ti ti ti?”. E Rudy Zerbi allora si affretta a spiegarsi: “È il triplo tentativo di trasformarsi”. Arisa, allora, decide di stare al gioco di Zerbi e rispondere a tono: “E tu sai che cos’è l’R.C., pensaci bene”. Dopo molti tentativi sia Maria De Filippi che Stefano De Martino indovinano l’anagramma: rompi co****ni.