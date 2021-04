Amici, Rudy Zerbi fa infuriare Arisa: “Rimangiati tutto”

Nei programmi di Maria De Filippi non c’è mai da annoiarsi. Stavolta parliamo di Amici, in cui gli scontri tra i giudici sono all’ordine del giorno. Nella scorsa puntata un commento hot di Rudy Zerbi sulla cantante Arisa fa scoppiare una nuova lite. Insomma, in puntata abbiamo assistito ad altri battibecchi divertenti tra la cantante e Rudy Zerbi. Ma vediamo meglio cosa è accaduto.

Il conflitto è avvenuto nella quarta puntata dell’esclusivo appuntamento serale del talent show condotto da Maria De Filippi, che è stato trasmesso sabato 10 aprile su Canale 5. Come tutti sappiamo, i due non hanno mai smesso di stuzzicarsi a vicenda per tutta la durata di questa edizione. Entrambi non perdono tempo per prendersi in giro l’un l’altra. Questo è l’ultimo conflitto scoppiato dopo che Zerbi ha deciso di toccare dei punti dolenti della cantante.

Arisa, ovviamente, ha controbattuto con fermezza alle parole di Rudy. Infatti, all’inizio dell’episodio, la squadra formata da Zerbi e Celentano doveva scegliere gli sfidanti per la prima gara del talent. A quel punto Rudy ha preso la sua valigetta, piena di sorprese, da cui ha tirato fuori una parrucca, che ha indossato per schernire Anna Pettinelli. Ma prima di fare ciò, però, mette su dei baffi finti, imitando quanto fatto da Arisa nella puntata precedente.

“Sono i baffi di Arisa che ha dimenticato a casa mia ieri sera”, ha detto Zerbi, ma lo scherzo non è affatto gradito da Arisa. La cantante, dal suo banchetto, inizia a gesticolare lasciando intendere che Rudy sia impazzito. Dopodiché, Arisa si muove verso il centro dello studio, dicendo: “Potresti rimangiarti quello che hai detto prima, per favore?”.

La De Filippi è scoppiata a ridere, invece Zerbi non ha nemmeno accennato delle scuse. Il giudice di Amici accusa Arisa di maltrattarlo e le chiede di tornare in balconata. La cantante è palesemente infastidita, e ribatte: “Ma non ti tratto male, solo che devi dire ‘sta roba qua…”. Insomma, di sicuro ne vedremo ancora molte tra questi due.