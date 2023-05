Amici, Arisa e Raimondo Todaro pronti a lasciare la scuola? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui due professori della scuola di Amici di Maria De Filippi siano pronti a lasciare la scuola nella prossima edizione del talent. Stando alle indiscrezioni Arisa e Raimondo Todaro sarebbero pronti a lasciare le rispettive cattedre il prossimo anno.

Arisa e Raimondo Todaro pronti a lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi nella prossima edizione? Anche se non sono ancora arrivate conferme a riguardo, i rumors che stanno circolando in questi giorni sembrerebbero essere sempre più certi. La notizia è stata resa pubblica da ‘TvBlog’: scopriamo insieme tutti i dettagli di questo gossip tanto chiacchierato.

Se Arisa sembrerebbe intenzionata a lasciare la cattedra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi per potersi dedicare di più alla sua carriera artistica, la decisione di Raimondo Todaro di lasciare la scuola pare sia dovuto ad un’incompatibilità con Maria De Filippi. Ricordiamo che qualche settimana fa il ballerino e la conduttrice si sono resi protagonisti di un litigio non andato in onda durante la puntata del serale.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito i rumors in questione ed hanno preferito non commentare questo gossip tanto chiacchierato dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Arisa e Raimondo Todaro rilasceranno dichiarazioni in merito al futuro lavorativo nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Sembra invece essere di nuovo confermata la presenza di Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi ed Emanuel Lo. Staremo a vedere se emergeranno ulteriori retroscena che sta interessando i fedeli telespettatori del programma; noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.