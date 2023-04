Lorella Cuccarini, la figlia Chiara e la rivelazione social: “Potrei innamorarmi di…”

Nel corso delle ultime ore il nome di Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi Capitta, sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Non sono passate inosservate le parole che la figlia d’arte ha rilasciato sui social in merito alla sua vita privata. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Chiara Capitta, capitano della Roma femminile e figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi Capitta, ha risposto ad alcune domande social poste dai suoi followers. Tra i tanti quesiti posti alla figlia d’arte, non è sono passati inosservati quelli in cui si chiede a Chiara se ha mai provato sentimenti verso persone del suo stesso sesso.

Queste sono alcune delle domande che gli utenti del web hanno rivolto alla figlia della maestra di canto di Amici di Maria De Filippi:

Oppure:

E ancora:

A queste domande Chiara Capitta ha deciso di rispondere affermando che, in generale, nella sua vita non ha mai amato le etichette. A riguardo, queste sono state le parole della figlia di Lorella Cuccarini:

Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza.