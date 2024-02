Amici: colpo di scena per Nicholas, il ragazzo ha preso la sua decisione

Il programma chiamato inizialmente Saranno Famosi cambia il suo nome in Amici nel 2003, per questioni legate a diritti d’autore. Questo talent è composto e gestito come una scuola dove ballerini e cantanti affronta un duro percorso di crescita. Come in ogni scuola, ci sono esami ed eliminazioni, e tutti i partecipanti ambiscono la maglia del serale. Ma, come in ogni classe, non mancano di certo i colpi di scena. Proprio come quello che vi stiamo per svelare.

Nicholas Amici

Nicholas ha deciso di cambiare squadra, passando da Todaro a Emanuel Lo.

Tra le anticipazioni della puntata di sabato e i colpi di scena, sono state assegnate due maglie del serale, ma uno dei due allievi ha cambiato squadra. A ricevere la tanto ambita maglia è stata Sofia e successivamente Nicholas il quale ha deciso di cambiare squadra per delle incompatibilità con il suo maestro. Infatti, nelle settimane precedenti tra Nicholas e Todaro si è accesa qualche discussione per alcuni commenti dell’insegnate.

Raimondo Todaro avrebbe detto a Nicholas che gli avrebbe dato la maglia del serale solo dopo averla consegnata a Sofia. Questo commento aveva fatto innervosire il giovane ballerino, che non si sentiva supportato dal suo maestro. Dunque, nella registrazione di ieri di Amici, dopo aver dato la maglia del serale a Sofia, Nicholas, ha deciso di cambiare squadra, spostandosi con Emanuel Lo.

La maglia del serale, è molto ambita tra i giovani partecipanti perché sono solo 15 i posti disponibili, mentre sono 17 gli allievi. Dunque due dei giovani dovranno rinunciare alla maglia e quindi anche al loro sogno di vincere amici. Questo talent, che accetta partecipanti dai 18 ai 26 anni, è un ottimo trampolino di lancio per giovani artisti. Anche per chi non vince, la pubblicità è davvero molta, tra le vincitrici delle precedenti edizioni di Amici ricordiamo Emma e Alessandra Amoroso, e come seconda classificata Elodie nel 2015.