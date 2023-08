Amici, Cosmary e Nunzio si sono lasciati: arriva l’annuncio ufficiale

Dopo i numerosi rumors sulla fine della storia d’amore tra Cosmary e Nunzio, ora c’è l’annuncio ufficiale: i due ex ballerini di Amici di Maria De Filippi non sono più una coppia. A rompere il silenzio su uno dei gossip più chiacchierati del mese è stata l’ex velina di Striscia la Notizia che ha rivelato tutto tramite la sua pagina Instagram.

Queste sono state le parole con cui la ballerina ha annunciato la fine della storia con Nunzio:

Allora, prendo questa domanda per rispondere perché ce ne sono tantissime su questo argomento. Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione. In minima parte perché io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto, come non ne ho parlato fino ad oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita.

In seguito Cosmary Fasanelli ha poi rivelato che:

Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia stria è finita e non vorrei parlarne più.

Al momento Nunzio ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole rilasciate dalla sua ex fidanzata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.