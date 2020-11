È tra i volti più amati del programma, complice la sua bravura e la sua simpatia. Andreas Muller però quest’anno, ad Amici di Maria De Filippi, non ci sarà. Il ballerino, a malincuore, ha deciso di prendersi una pausa dal grande schermo.

Il suo percorso nella scuola è stato senz’altro travagliato, ma gratificante. Il primo anno in cui ha partecipato, ad un passo dal serale, ha avuto un incidente, per poi riprovarci l’anno prossimo e vincere il titolo.

Andreas Muller scuola ha anche trovato l’amore. Tutti sanno della chiacchierata storia con Veronica Peparini, l’insegnate di ballo della scuola molto più grande di lui.

Oggi, il ragazzo ha sottolineato che la scelta di abbandonare il programma è talmente personale. Ed ha spiegato:

Sono stati anni per me veloci in cui ho fatto tantissime cose belle, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo troppo ambizioso per fermarmi a 24 anni. Ho bisogno di sperimentare, di ricercare , di avere stimoli, di crescere, di iniziare anche nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come Artista e non, questo vuol dire a volte staccarsi da ciò che abbiamo per rischiare.