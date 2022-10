Amici di Maria De Filippi, che fine ha fatto Garrison Rachelle? Ecco cosa fa oggi

Garrison Rachelle è stato senza ombra di dubbio uno dei professori di pallo più amati e apprezzati nella storia del talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo aver lasciato il programma sono state poche le informazioni emerse sul ballerino e coreografo. Ma che fine ha fatto Garrison e cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Come già anticipato, Garrison è stato uno dei volti fissi di Amici di Maria De Filippi per moltissimi anni. Nel 2018, però, il legame con la scuola più amata d’Italia si è spezzato e il coreografo ha deciso di intraprendere una strada diversa da quella vissuta fino a quel momento.

Al giornale ‘TvBlog’ l’ex professore di ballo del programma di Maria De Filippi ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad abbandonare la cattedra di ballo all’interno della scuola. Tuttavia, però, il ballerino non ha escluso la possibilità di un eventuale ritorno. La sua assenza dal piccolo schermo ha catturato la curiosità dei fan più fedeli del programma, i quali si chiedono che fine abbia fatto Garrison Rachelle e che cosa fa oggi.

C’è da dire che il ballerino e coreografo non ha mai nascosto la sua passione per la recitazione e per il canto. Sempre a ‘TvBlog’, Garrison ha confessato di aver preso, anche durante la pandemia, delle lezioni di recitazione e canto. L’obiettivo è quello di ampliare la sua preparazione.

Questo è quanto dichiarato dal coreografo a riguardo:

Alla giovane età di 67 anni ho deciso di cimentarmi in altro, cioè di dedicare più tempo al canto e alla recitazione, ma anche alla conduzione tv. Lo avevo deciso quando ho lasciato Amici ma poi è arrivato il covid che ha massacrato e bloccato tutti.

Garrison ha poi confessato che gli piacerebbe cimentarsi anche nel mondo della conduzione. Riuscirà il coreografo ad esaudire questo desiderio? Lo scopriremo presto.