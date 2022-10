Amici, Garrison rivela la verità sull’abbandono del programma: le sue parole

Garrison Rachelle è senza ombra di dubbio uno dei professori che hanno fatto la storia del talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo ben 17 anni dietro la cattedra come professore di ballo, il coreografo ha deciso di fare un passo indietro. In un’intervista rilasciata a ‘TvBlog’, l’ex maestro di Amici ha svelato il vero motivo per cui ha deciso di lasciare il programma.

Dopo aver ricoperto il ruolo di professore di ballo ad Amici di Maria De Filippi, Garrison Rachelle si è dedicato ad altre attività, come il canto e la recitazione. In un seguito ad un’intervista rilasciata a ‘TvBlog’, il coreografo ha svelato il motivo per cui ha deciso di lasciare il programma, parlando anche di un suo possibile ritorno.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Sì, una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento.

E, continuando, il coreografo ha dichiarato:

Non ho mai parlato male di Amici. Maria fa parte della mia famiglia. Ci sono momenti in cui io voglio ammazzarla e quelli in cui lei vorrebbe fare altrettanto con me. Ma ci vogliamo bene. Che senso ha parlare male di Amici? Qualcuno lo critica perché è cambiato rispetto al passato, ma invece bisogna apprezzare il coraggio di Maria di far evolvere una trasmissione così di successo. E i numeri parlano chiaro. Al pubblico piace, questo è quello che conta.

Amici di Maria De Filippi, Garrison tornerà nel programma? Le sue parole

In seguito a tali parole, l’ex professore di Amici di Maria De Filippi si è poi esporto riguarda la possibilità di un suo eventuale ritorno nel programma. Questo è quanto dichiarato da Garrison sulla questione: