Si chiama Martina Miliddi, ha vent’anni ed è originaria di Cagliari. È la giovane allieva di danze latino americane della scuola di Amici di Maria De Filippi 2020, i suoi racconti fanno già venire i brividi.

La ragazza, durante una lezione di ballo con la maestra Lorella Cuccarini, ha purtroppo raccontato di com’è morto suo papà. Martina Miliddi era proprio con il padre quando ha avuto u brutto incidente e non ce l’ha fatta.

L’episodio risale a circa 10 anni fa, e proprio l’incidente ha avuto ripercussioni anche con la relazione con sua madre. Le due non sono in buoni rapporti, purtroppo.

Con mia mamma non vado tanto d’accordo, non le racconto quasi niente, non sa neanche che sono qua. Per gli altri la danza era solo una perdita di tempo, non hanno mai creduto in me.