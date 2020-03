Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi attacca Valentin Alexandru: “ha chiesto i soldi del premio” Rudy Zerbi, professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi, attacca fortemente Valentin Alexandru dicendo così: "ha chiesto i soldi del premio"

Il terzo serale di Amici di Maria De Filippi è stato strapieno di sorprese e di colpi di scena. Protagonista indiscusso è stato Valentin Alexandru, il quale decide di abbandonare la trasmissione. Molteplici e diverse sono state le reazioni, dentro e fuori dal talent. Ad esprimersi, tra gli altri, è stato Rudy Zerbi, il quale afferma: “a telecamere spente ha chiesto i soldi del premio“.

Valentin Alexandru, ballerino della scuola di Amici 19, durante il terzo serale ha sostenuto un’accesa discussione con la padrona di casa, Maria De Filippi, scatenando il pubblico e tutti coloro che erano dentro lo studio. Il punto cardine sarebbe che lui non si sente apprezzato e valorizzato al punto giusto da chi lo sta istruendo e che, secondo lui, stanno premiando e portando avanti chi non ha mai espresso nè gratidutine nè rispetto. Inoltre, ha sottolineato anche che, coloro che lo votano, sono persone che non sanno nulla di danza e, perciò, non devono avere una propria opinione a rigurardo.

Maria De Filippi non è stata più del dovuto a sentire le sue parole e ha cacciato via Valentin Alexandru, il quale se ne è andato senza problemi. Tra i sostenitori del programma e della conduttrice, vediamo Rudy Zerbi, professore all’interno della scuola di Amici. Il professore inizia rimproverando i suoi allievi per non aver difeso Maria De Filippi durante il serale e, poi, racconta del fatto che Valentin Alexandru abbia chiesto alla redazione il premio che lo sponsor mette a disposizione di ogni allievo eliminato: 6000 euro. Questo, però, non è stato assegnato per il terzo serale.

Rudy Zerbi così dice ai ragazzi: “Arriva il momento Valentin e tutti muti. Valentin senza troppi giri di parole ha detto che Jacopo e un incapace, poi fa il discorso morale, si autoelimina perché dichiara “Comunque vada, che vinca o che perda, me ne vado” e poi a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Ma siamo fuori di testa completamente.”

Poi, rivolgendosi a Javier Rojas, il quale ha avuto anche lui un piccolo scatto d’ira in studio, così dice: “Perchè mi chiami pagliaccio? Vorrei capire il senso di quella parola”.

Il ragazzo, ad occhi bassi, così risponde: “ero solo arrabbiato”.

Così conclude l’ex discografico: “Ma di che stress stiamo parlando? Stress emotivo quando siete 6 privilegiati? Sei bravissima artisticamente parlando ma siete dei privilegiati. Ti ricordi lo stress di quando non ti ca***va nessuno fuori? Se vi stressa sentirvi dire no, cambiate mestiere.”