“Amici” e “Uomini e Donne” sospesi non andranno in onda giovedì: ecco perché

Giovedì 18 marzo i programmi di Maria De Filippi Amici e Uomini e Donne non andranno in onda. A rendere noto la notizia la stessa casa di produzione Fascino. Come riporta il portale Davide Maggio, le trasmissioni di punta di Canale 5 sono state già registrate e non andrebbero in onda a causa del ricordo alle vittime del Covid nella giornata a loro dedicata. Il 18 marzo, infatti, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

Un anno fa le immagini dei camion militari che trasportavano le bare da Bergamo fuori regione fecero il giro del mondo. Quello fu probabilmente uno dei giorni più bui della recente storia del nostro paese. Ed è giusto che proprio il 18 Marzo venga dedicato al ricordo di chi non è riuscito a sconfiggere la battaglia contro il coronavirus.

“Amici” e “Uomini e Donne” sospesi

Lo stop arriva casualmente all’indomani delle dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live – Non è la d’Urso e dell’annuncio da parte della società di Maria De Filippi di intentare una causa legale nei confronti dell’attore. L’ex di Antonella Elia aveva dichiarato di aver seguito un copione a Temptation Island. Dichiarazioni mal digerite dalla società di produzione del programma che alla luce delle dichiarazioni di Delle Piane che mettono in dubbio la veridicità della trasmissione, ha deciso di tutelarsi legalmente querelando l’uomo.

Poche ore dopo il comunicato la stessa Fascino ha reso noto alcuni video inediti in cui si vede l’ex compagno di Antonella Elia flirtare con una tentatrice togliendosi il microfono. Quindi con l’evidente scopo di non farsi scoprire.

Delle Piane si è difeso dicendo di essere stato frainteso e che voleva dire di aver finto per far ingelosire la compagna Antonella. “Mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano le telecamere facendo credere chissà cosa” – ha detto.