Amici, ennesimo scontro tra i due giudici: “Menomale che mi stima”

Il 2021 parte col botto ad Amici. Dopo le sfide disputate nella puntata trasmessa sabato ci sono state due importanti eliminazioni e, di conseguenza, due nuovi ingressi. La cantante Kika ha lasciato il banco, uscita sconfitta da una lunga gara a quattro.

Amici: doppia sostituzione

A prenderne il posto la sfidante esterna Ibla, al secolo Claudia Iacono, originaria di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. La siciliana proverà a imporsi nel talent show di Maria De Filippi, dove il clima tra i cantanti è già piuttosto teso. Inoltre, il ballerino Alessandro ha rimpiazzato Riccardo Guarnaccia.

Lorella Cuccarini resta a casa

Lorella Cuccarini è rimasta a casa in quanto positiva al Covid-19 ma era virtualmente presente, in collegamento streaming. Il Coronavirus è giunto pure nella sua famiglia – ha commentato Lorella su Instagram -. Per fortuna pochi sintomi e una rapida guarigione.

Adesso è in attesa del tampone negativo. L’appuntamento del sabato pomeriggio si era appena concluso, per lei un po’ diverso dal solito. Saluta con affetto Riccardo: questi due mesi trascorsi ad Amici costituiranno per lui un importante bagaglio di esperienza per il futuro. Ad Alessandro riserva, invece, il benvenuto.

Gli scontri proseguono

Presenti in studio, Rudy Zerbi e Arisa hanno avuto l’ennesimo scontro. Il conduttore radiofonico ha insistito affinché la collega ponesse in sfida i suoi cantanti, compresa l’eliminata Kika. Criticata perché troppo ‘morbida’ con i propri allievi, Arisa ha dichiarato che Rudy dà talvolta come l’impressione di colpire i ragazzi per ferire lei. Ironicamente ha poi definito una fortuna il fatto che Zerbi la stimi: chissà in caso contrario…

Amici: prof tra i ferri corti

Arisa ha poi puntualizzato che i suoi ragazzi li corregge, ma in separata sede. Zerbi ha chiuso il battibecco con una stoccata: in un mese e mezzo ha assegnato più 10 lei che lui in 10 anni di scuola.