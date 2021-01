Arisa, avete mai visto la sua casa? Non potete immaginate cosa nasconde nel suo salotto

Arisa è una donna molto particolare, per certi versi fuori dagli schemi. Tutti sappiamo che è anche una cantante molto amata dal pubblico italiano. Cresciuta a Pignola, vicino Piacenza, nel corso della sua giovinezza ha deciso di trasferirsi a Milano, trovando il suo equilibrio. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della musica e vinto due volte il Festival di Sanremo, Arisa ha messo radici proprio nel capoluogo lombardo. Ha acquistato casa a Milano, arredandola con uno stile molto particolare che riflette parte della sua personalità eccentrica e stravagante. Ma a proposito, avete mai visto la casa della cantante?

Le foto della casa di Arisa

La casa milanese della cantante, riflette bene il suo modo di essere. Arisa ha scelto uno stile classico e moderno, mescolando giochi e colori, con un pizzico di estrosità che non le manca di certo. L’appartamento dove Rosaria Pippa, in arte Arisa, vive è grande all’incirca 60 mq e si trova proprio nella periferia di Milano.

La cantante ha voluto arredare il suo appartamento seguendo soltanto il proprio gusto. Nel salotto c’è una poltrona in pelle marrone, molto comoda e di stampo retro. Sempre nella stessa stanza, invece, c’è un televisore di ultima generazione e ultrapiatto. Le pareti sono bianche ma colorate da una serie di quadri astratti, molto probabilmente realizzati proprio dalla stessa Arisa. In questo video è possibile scorgere qualche particolare della casa della cantante.

Non tutti forse sanno che la cantante ha una passione sfrenata per la pittura. Il pezzo forte della casa è però il pianoforte laccato nero, che Arisa ha collocato proprio nel salotto. Al fianco di questo importante strumento musicale c’è uno specchio. Il pavimento è realizzato con mattonelle beige brillante che fa da sfondo al pianoforte. La cucina è arredata con mobili bianchi, ma poi dietro c’è tanto colore, parlando di utensili, piatti e tazze.

In camera da letto troviamo invece uno specchio antico con una cornice d’ottone, un armadio bianco, sedie in plastica nera ed anche in legno. Insomma, un mix di colori e di stili per l’appartamento di Arisa, nuova professoressa della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ultimamente è stata ufficializzata la storia d’amore tra la cantante e Andrea Di Carlo , autore tv e titolare dell’agenzia di spettacolo Adc Management.

