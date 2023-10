Amici, ex allievo fa coming out: “Stiamo insieme da sei anni”

Ex allievo di "Amici" confessa di essere gay sui social e svela l'identità del suo fidanzato

Nel corso delle ultime ore, un ex allievo di “Amici” di Maria De Filippi ha spiazzato tutti suoi social. Il celebre ballerino ha annunciato il suo coming out svelando anche l’identità del suo fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

La maggior parte delle persone ricorderà Francesco Mariottini per aver partecipato alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi. Di recente, il noto personaggio televisivo ha confessato di essere gay attraverso il suo account social.

Il coming out è avvenuto in occasione del compleanno del suo fidanzato, al quale ha voluto fare i migliori auguri attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni. Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato in vita mia, che cattura le anime con la sua macchina fotografica anziché con le persone. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore.Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni percorrendo il cammino insieme.

Stando a quanto emerge sul web, il fidanzato di Francesco Mariottini sarebbe Chris Philippo il quale esercita la professione di fotografo e non è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Nonostante il ballerino non abbia fatto alcun riferimento al proprio orientamento sessuale, sembra che la che la coppia stia insieme da ben sei anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Mariottini (@francescomariottinii)

Francesco Mariottini: chi è l’ex allievo di “Amici”

Francesco Mariottini ha partecipato alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi. Adesso ha 37 anni e continua ad esercitare la professione di ballerino in vari teatri. Pertanto, a partire dal 2015 è entrato a far parte della compagnia “Tanzcompagnie” e del “Balletto di Montecarlo”. In passato, lui stesso aveva dichiarato: