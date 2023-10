UeD, Maria De Filippi sbotta contro Alessio: il motivo della sfuriata

Lunedì 2 ottobre 2023, è andata in onda un’altra puntata di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio alle dinamiche che si sono create tra Barbara De Santi, Claudia e Alessio. Ed è proprio in questo momento che la padrona di casa si è lasciata andare ad una sfuriata contro il cavaliere.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 2 ottobre 2023 si è parlato molto di ciò che sta accadendo tra Barbara De Santi, Alessio e Claudia. Nel dettaglio, Barbara ha mostrato la sua ira contro Claudia la quale è finita nel mirino delle polemiche per via delle sue numerose conoscenze.

Tuttavia, Maria De Filippi ha preso le difese della diretta interessata invitando Barbara a riflettere. Pertanto, secondo quanto sostiene la conduttrice, la De Santi non dovrebbe prendersela con Claudia ma con Alessio:



Mi viene istintivo aiutare Claudia, vedendo 100 persone contro di lei. È uscita con Alessio e Marco solo per conoscerli, non è che ha fatto chissà che. Alessio invece ha baciato sia te che lei. Concentriamoci su di lui, anziché sulla gonna di Claudia, che è giusto la metta perché con le gambe che ha può farlo. Avete davanti uno che esce con tutte e due e ne vuole baciare tre. Fregatene di Claudia, ma pensa a te.

Dopo aver fatto ragionare Barbara, la padrona di casa si è rivolta direttamente ad Alessio lasciandosi andare ad un duro sfogo. Queste sono state le sue parole:

Quindi tu esci con una e hai un’altra che parla male di quella, poi baci una e l’altra e sei a posto, giusto? Tu volevi uscire con Barbara e fai di tutto per farle digerire la caramella. Ecco Barbara, quando lui ti dice ‘che ne sai’ ti prende in giro. Facciamo scendere il led per far capire a lei quanto sei paravento! Se lui decide di andare via con Claudia non puoi farci nulla, ma puoi capire quando una persona ti racconta pa**e.

Dunque, è chiaro che a Maria De Filippi non piace il comportamento del cavaliere in quanto è convinta che stia prendendo in giro Barbara. Alla luce di questo, la Barbara De Santi non ho potuto fare a meno di chiudere la conoscenza con lui.