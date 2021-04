Amici, ex concorrenti svelano retroscena piccanti sull’attuale edizione

Anche l’edizione di quest’anno di Amici è stata ovviamente condizionata dal covid-19. I ragazzi, che negli scorsi anni soggiornavano in hotel, quest’anno sono stati ubicati in delle casette, isolati da tutti e ripresi 24 ore su 24. Tre ex alunni ieri sera si sono ritrovati in diretta su Instagram e fra una confessione e l’altra hanno parlato di aneddoti, segreti e stanze segrete senza telecamere.

Fonte: Mediaset

La prima a svelare un retroscena è stata la cantante Arianna Gianfelici che ha risposto negativamente alla domanda di un fan che chiedeva se in casetta era possibile lasciarsi andare a momenti di intimità.

“In casetta? No, proprio no! Ma io mi ricordo quando Enula ha detto “ma io non posso far niente perché internet al bagno non mi prende” – ha detto Arianna.

Confessione che ha lasciato senza parole gli altri due ex allievi in diretta con lei, Ibla e Riccardo Guarnaccia, che hanno risposto “non parliamo degli assenti”. Poi lo stesso Riccardo ha svelato un nuovo retroscena parlando di stanze segrete senza telecamere né microfoni, dove gli alunni potevano andare al massimo in coppia e per circa mezz’ora. Più che una stanza si tratta del giardino dove nel periodo di natale gli alunni hanno potuto avere un momento di serenità lontani dalle telecamere e dai microfoni,

Amici, grande successo per il serale

L’edizione di quest’anno di Amici sta riscuotendo come di consueto un enorme successo. Le puntate serali del sabato sera sono sempre il programma più visto della serata. Complice anche uno staff d’eccezione, composto da giudici importanti. E poi non mancano i momenti divertenti con il duo Pio e Amedeo che fanno ridere tutti con i loro simpatici siparietti.

Ma poi si ritorna alla gara, quella vera, con le conseguenti polemiche dovute alle eliminazioni che per qualcuno sono ingiuste. Come quello del ballerino Tommaso Stanzani, accolto da dure polemiche sui social con Lorella Cuccarini che è stata costretta ad intervenire dopo i diversi insulti.