Tommaso Stanzani rompe il silenzio dopo la clamorosa eliminazione ad Amici

L’eliminazione di sabato sera al serale di Amici di Maria De Filippi ha fatto veramente discutere. Seppur anche Rosa di Grazia è stata molto chiacchierata, il pubblico si è focalizzato di più sull’uscita di Tommaso Stanzani, considerata per molti ingiusta.

Il ragazzo era il pupillo della maestra Alessandra Celentano, complice la sua innata bravura, il ragazzo ha conquistato il pubblico. Non solo per le sue doti artistiche, ma anche per i modi educati e gentili con cui si è sempre posto all’interno del programma.

Per il programma è stata una vera e propria perdita e il pubblico non è stato certamente in silenzio. Non sono mancate le proteste contro Lorella Cuccarini che si è dovuta difendere anche sui social, ora a rompere il silenzio è il ragazzo in persona.

Tramite i suoi canali social ha infatti fatto sapere di esser sereno e di star bene, nonostante le tante lacrime versate in puntata ora si è reso conto che questo è solo l’inizio di una lunga carriera:

Ciao ragazzi, sono uscito, ma sono veramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco. […] Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. […] ringrazio tutti i professionisti e la maestra Celentano. Sono davvero strafelice, non posso essere triste.

Le dediche per lui sono state tantissime, compresa quella del professionista e co-conduttore Marcello Sacchetta che gli ha dedicato delle parole stupende anche lui sui suoi social: